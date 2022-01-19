Почему совсем необязательно курить, чтобы заработать рак лёгких

Несмотря на то что главная причина рака лёгких - курение, даже те, кто не курит, подвержены риску рака. По словам доктора Мисак Хайгенц-младшего, заведующего отделением торакальной онкологии и онкологии головы и шеи в Институте рака Рутгерса в Нью-Джерси в Нью-Брансуике, заболеть этим видом рака может кто угодно, у кого есть лёгкие.

Кроме того, как показало недавнее исследование Национального института рака США, из всех испытуемых у 10% мужчин и 20% женщин возник рак лёгких, хотя они никогда не курили. Также, как утверждается в этом исследовании, некурящие подвержены трём типам рака лёгких.