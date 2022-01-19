Почему совсем необязательно курить, чтобы заработать рак лёгких

Почему совсем необязательно курить, чтобы заработать рак лёгкихОтвечает врач
Несмотря на то что главная причина рака лёгких - курение, даже те, кто не курит, подвержены риску рака. По словам доктора Мисак Хайгенц-младшего, заведующего отделением торакальной онкологии и онкологии головы и шеи в Институте рака Рутгерса в Нью-Джерси в Нью-Брансуике, заболеть этим видом рака может кто угодно, у кого есть лёгкие.
Кроме того, как показало недавнее исследование Национального института рака США, из всех испытуемых у 10% мужчин и 20% женщин возник рак лёгких, хотя они никогда не курили. Также, как утверждается в этом исследовании, некурящие подвержены трём типам рака лёгких.
Рак лёгких у людей, которые даже не начинали курить, возникает из-за пассивного курения, воздействия радона, асбеста. Хайгенц подчёркивает, что всё, что вдыхает человек, может спровоцировать рак. Причём подобные вредные компоненты определены ещё не все.
Врач дал также несколько советов тем, кто не курит, но беспокоится из-за вероятности развития рака лёгких. Прежде всего, нужно не начинать курить. Также можно проходить обследование на выявление ранних признаков рака лёгких.