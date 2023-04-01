Почему становится лучше после того, как хрустнешь шеей

Считается, что одной из наиболее распространённых причин хруста шеи являются пузырьки газа в синовиальной жидкости. Эта жидкость является важным компонентом сустава, она представляет собой своего рода смазку и образована комбинацией углекислого газа, азота и кислорода.

Если вы намеренно поворачиваете шею так, чтобы она хрустнула, пузырьки выходят. Высвобождение скопившегося газа объясняет, почему мышцы или суставы часто чувствуют себя более расслабленными после вызова хруста.