Фитнес и здоровье
14:17, 01 апреля 2023
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Почему становится лучше после того, как хрустнешь шеей

Дело в газе, который копится в синовиальной жидкости

Лондонский врач общей практики доктор Ниш Манек рассказал порталу Science Focus, почему может стать лучше после того, как хрустнешь шеей.

Почему становится лучше после того, как хрустнешь шеей

Фото: Unsplash

Считается, что одной из наиболее распространённых причин хруста шеи являются пузырьки газа в синовиальной жидкости. Эта жидкость является важным компонентом сустава, она представляет собой своего рода смазку и образована комбинацией углекислого газа, азота и кислорода.

Если вы намеренно поворачиваете шею так, чтобы она хрустнула, пузырьки выходят. Высвобождение скопившегося газа объясняет, почему мышцы или суставы часто чувствуют себя более расслабленными после вызова хруста.

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