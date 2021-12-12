Почему ставить несколько будильников опасно для здоровья

Часто для того чтобы точно не проспать, люди заводят несколько будильников один за другим. Утром же они тянут до сигнала последнего из них и встают уже без сил. На самом деле подобный подход может привести к проблемам со здоровьем. К примеру, появится постоянная сонливость, а засыпать станет сложнее, да и качество сна ухудшится. Среди других последствий - бессонница, апноэ во время сна, нарушения циркадного ритма.

Гарвардские учёные обнаружили, что при таком многократном пробуждении в организме вырабатывается гормон аденозин. Это приводит к ещё большей сонливости, а результатом может стать возникновение хронической усталости.