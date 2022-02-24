Почему «стелс-омикрон» опаснее обычного «омикрона»

Также данный вариант «омикрона» отличается высокой устойчивостью к иммунитету после прививок от COVID-19 или заболевания, вызванного другими штаммами ковида. Некоторые же антитела (моноклональные) против него и вовсе бессильны, а на основе этих антител создаются особые сыворотки для укрепления иммунитета, также они помогают лечить некоторые болезни.

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