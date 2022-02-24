Почему «стелс-омикрон» опаснее обычного «омикрона»Рассказывают учёные
Как отмечают учёные из Токийского университета (Япония), «стелс-омикрон» (вариант BA.2) может вызвать более тяжёлое течение ковида, чем другие варианты «омикрона». Это было доказано в ходе экспериментов. Животные (хомяки) со штаммом «стелс-омикрон» болели гораздо тяжелее, чем остальные животные, у которых были другие варианты. Кроме того, специалисты подчёркивают, что частично в плане влияния на дыхательную систему «стелс-омикрон» похож на «дельту».
Также данный вариант «омикрона» отличается высокой устойчивостью к иммунитету после прививок от COVID-19 или заболевания, вызванного другими штаммами ковида. Некоторые же антитела (моноклональные) против него и вовсе бессильны, а на основе этих антител создаются особые сыворотки для укрепления иммунитета, также они помогают лечить некоторые болезни.
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