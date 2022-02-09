Почему стоит отказаться от кофе после ковида

АТФ кислота играет важную роль в обмене веществ и энергии в организме человека. Кофеин же, который содержится в кофе, в свою очередь, истощает запасы этой кислоты в нашем организме, что крайне не рекомендуется в период постковида, потому что наличие АТФ после перенесенного COVID-19 “и так минимально”, – объясняет эксперт.

Если отойти от темы ковида, то врач напомнил, что кофеин приводит к обезвоживанию и повышению свертываемости крови, а также он снижает уровень микроэлементов в крови – все это негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы, подчеркнул Мацокин. Поэтому врач советует заменить кофе белым или зеленым чаем.

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