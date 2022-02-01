Почему сушёный инжир опасен для людей с диабетом

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Почему сушёный инжир опасен для людей с диабетомОбъясняет итальянское издание Il Giornale
Инжир имеет множество положительных свойств благодаря содержанию калия и витамина C. Первый помогает поддерживать давление в пределах нормы, второй - укрепить иммунитет. Однако для диабетиков этот продукт может быть вреден. Подробнее - в статье.
В сушёном инжире очень много сахара и калорий. К примеру, гликемический индекс одного такого сушёного плода составляет 50, а калорийность 100 граммов продукта - 282 килокалории.
Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от инжира тем, кто страдает сахарным диабетом. Также вреден этот продукт окажется для желающих сбросить лишние килограммы.
В то же время нельзя забывать и о пользе инжира. Данный продукт отличается высоким содержанием таких элементов, как витамины B, C, K, минералы (магний, калий и др.), белки, железо, клетчатка, флавоноиды.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ