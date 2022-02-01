Почему сушёный инжир опасен для людей с диабетом

Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от инжира тем, кто страдает сахарным диабетом. Также вреден этот продукт окажется для желающих сбросить лишние килограммы.

В то же время нельзя забывать и о пользе инжира. Данный продукт отличается высоким содержанием таких элементов, как витамины B, C, K, минералы (магний, калий и др.), белки, железо, клетчатка, флавоноиды.

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