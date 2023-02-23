Фитнес и здоровье
21:00, 23 февраля 2023
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Почему так сложно удержать вес после похудения

И это подтверждается научными исследованиями

Анализ 29 долгосрочных исследований показал, что более 50% веса, сброшенного людьми, вернулось в течение двух лет, а более 80% - в течение пяти лет. Обычно в этом мы склонны винить недостаток силы воли. Но есть и научное объяснение такого феномена.

Почему так сложно удержать вес после похудения

Фото: Snap Fitness

Согласно науке, существует так называемая теория заданного значения веса. Она и является ключом к долгосрочной потере веса.

У каждого человека есть предопределённый вес, то есть такой, к которому после любой диеты вы будете возвращаться и который у вас будет сохраняться долгое время во взрослом возрасте (старше 20 лет). Этот вес программируется в первые годы жизни - в период от зачатия до 5 лет. Играют в этом определённую роль и гены, окружающая среда.

Всё это значит, что организм хорошо защищает нас от потери веса, но не от его увеличения.

Почему так сложно удержать вес после похудения

Shutterstock

Когда мы меняем рацион, чтобы похудеть, в организме запускается реакция выживания. Происходит при этом ряд изменений.

  1. Замедляется обмен веществ и ухудшается работа щитовидной железы. Согласно результатам исследований, с каждой попыткой соблюдения диеты скорость сжигания пищи снижается на 15%, а ещё метаболизм не восстанавливается даже после того, как мы уже набираем вес. Помочь ускорить и восстановить обмен веществ могут физические упражнения. Также щитовидной железой при ограничениях в еде выделяется меньше гормонов. Это уменьшает количество энергии, которую человек сжигает в покое.

  2. По-другому используются источники энергии. Тело при похудении переключается с использования жира как источника энергии на углеводы и удерживает жир. Поэтому в состоянии покоя сжигается жира меньше.

  3. По-другому работают гормоны, связанные с аппетитом. Они функционируют таким образом, что побуждают нас есть больше и подавляют чувство сытости. Кроме того, к прежним уровням (которые были до диеты) гормоны аппетита на возвращаются. Поэтому даже после набора прежнего веса человек всё ещё может себя часто чувствовать голодным.

  4. Надпочечники функционируют по-другому. Гормон стресса кортизол вырабатывается, когда человек сидит на диете. Если в крови слишком много кортизола, то это может привести к увеличению веса.

  5. По-другому работает мозг. При соблюдении диеты активность гипоталамуса (область мозга, регулирующая эмоции и потребление пищи) снижается. Поэтому человек начинает себя хуже контролировать.

В целом получается, что человек биологически запрограммирован на защиту установленного значения веса. И так как обычные диеты этого не учитывают, что вы в итоге вернётесь после похудения к изначальному весу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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