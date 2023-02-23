Почему так сложно удержать вес после похудения

Согласно науке, существует так называемая теория заданного значения веса. Она и является ключом к долгосрочной потере веса.

У каждого человека есть предопределённый вес, то есть такой, к которому после любой диеты вы будете возвращаться и который у вас будет сохраняться долгое время во взрослом возрасте (старше 20 лет). Этот вес программируется в первые годы жизни - в период от зачатия до 5 лет. Играют в этом определённую роль и гены, окружающая среда.

Всё это значит, что организм хорошо защищает нас от потери веса, но не от его увеличения.