Почему так сложно удержать вес после похудения

Почему так сложно удержать вес после похуденияИ это подтверждается научными исследованиями
Анализ 29 долгосрочных исследований показал, что более 50% веса, сброшенного людьми, вернулось в течение двух лет, а более 80% - в течение пяти лет. Обычно в этом мы склонны винить недостаток силы воли. Но есть и научное объяснение такого феномена.
Фото: Snap Fitness
Согласно науке, существует так называемая теория заданного значения веса. Она и является ключом к долгосрочной потере веса.
У каждого человека есть предопределённый вес, то есть такой, к которому после любой диеты вы будете возвращаться и который у вас будет сохраняться долгое время во взрослом возрасте (старше 20 лет). Этот вес программируется в первые годы жизни - в период от зачатия до 5 лет. Играют в этом определённую роль и гены, окружающая среда.
Всё это значит, что организм хорошо защищает нас от потери веса, но не от его увеличения.
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Когда мы меняем рацион, чтобы похудеть, в организме запускается реакция выживания. Происходит при этом ряд изменений.
Замедляется обмен веществ и ухудшается работа щитовидной железы. Согласно результатам исследований, с каждой попыткой соблюдения диеты скорость сжигания пищи снижается на 15%, а ещё метаболизм не восстанавливается даже после того, как мы уже набираем вес. Помочь ускорить и восстановить обмен веществ могут физические упражнения. Также щитовидной железой при ограничениях в еде выделяется меньше гормонов. Это уменьшает количество энергии, которую человек сжигает в покое.
По-другому используются источники энергии. Тело при похудении переключается с использования жира как источника энергии на углеводы и удерживает жир. Поэтому в состоянии покоя сжигается жира меньше.
По-другому работают гормоны, связанные с аппетитом. Они функционируют таким образом, что побуждают нас есть больше и подавляют чувство сытости. Кроме того, к прежним уровням (которые были до диеты) гормоны аппетита на возвращаются. Поэтому даже после набора прежнего веса человек всё ещё может себя часто чувствовать голодным.
Надпочечники функционируют по-другому. Гормон стресса кортизол вырабатывается, когда человек сидит на диете. Если в крови слишком много кортизола, то это может привести к увеличению веса.
По-другому работает мозг. При соблюдении диеты активность гипоталамуса (область мозга, регулирующая эмоции и потребление пищи) снижается. Поэтому человек начинает себя хуже контролировать.
В целом получается, что человек биологически запрограммирован на защиту установленного значения веса. И так как обычные диеты этого не учитывают, что вы в итоге вернётесь после похудения к изначальному весу.
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