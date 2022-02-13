Почему так важно заниматься самотестированием на COVID-19

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Почему так важно заниматься самотестированием на COVID-19И как делать это правильно
Пандемия все еще в разгаре, а в пиковые дни количество зараженных превышает сотни тысяч. Так, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о важности самотестирования на COVID-19 в подобных условиях.
Бывает, что сделать ПЦР-тест в лаборатории возможности нет, в таких случаях специалист посоветовала иметь при себе экспресс-тесты. А для людей, которые много времени проводят в дороге это будет особенно важно, считает Ярцева.
И если вы все же решили сделать тестирование самостоятельно, то, по словам иммунолога, необходимо правильно производить забор материала.
Тестирование на COVID-19 — это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб. Поэтому может быть неинформативный материал
Ирина Ярцев
Иммунолог
Источник: Радио “Спутник”