Почему так важно заниматься самотестированием на COVID-19

Бывает, что сделать ПЦР-тест в лаборатории возможности нет, в таких случаях специалист посоветовала иметь при себе экспресс-тесты. А для людей, которые много времени проводят в дороге это будет особенно важно, считает Ярцева.

И если вы все же решили сделать тестирование самостоятельно, то, по словам иммунолога, необходимо правильно производить забор материала.