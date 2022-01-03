Почему томатный сок полезнее любого другого при полётах в самолёте

Эксперт беседовала с Агентством городских новостей «Москва». Она заявила, будто человек интуитивно понимает, что томатный сок необходим ему во время перелёта. В самолёте происходят перепады давления, приходится долго сидеть, может не хватать воды. «Томатный сок — он как натуральный аспирин. Разжижает кровь и не даёт образовываться тромбам», — утверждает Соломатина.

Помимо него, может быть полезно выпить в самолёте заваренный шиповник. А вот от чая и кофе лучше отказаться, ведь они могут вызывать обезвоживание.

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