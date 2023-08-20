Почему у людей, которые говорят на двух языках, лучше работает память

Почему у людей, которые говорят на двух языках, лучше работает памятьК такому выводу пришли учёные
Наверняка вы замечали, что иногда можете предугадать, как закончит фразу ваш собеседник. А связано это с особенностями работы человеческого мозга.
При любом общении наш мозг генерирует большое количество вариантов, связанных с тем, что мы можем дальше услышать. Как только мы слышим первые звуки слова, мозг начинает угадывать, какое это слово.
Но что происходит, когда мы разговариваем на двух языках, которые звучат похоже? Это может затруднить предугадывание слов. Однако в ходе нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, также выяснилось, что это может дать человеку преимущество с точки зрения памяти.
В голове билингва (тот, кто разговаривает на двух языках) оба языка взаимосвязаны. Поэтому когда он слышит первые звуки слова, то вспоминает слова сразу из двух языков. Ему по этой причине нужно больше времени для распознания слов, чем одноязычному человеку.
Новое исследование показало, что постоянный доступ к большому количеству слов из двух языков у билингвов может положительно сказываться на работе мозга. В частности, билингвы лучше запоминали и распознавали объекты по сравнению с людьми, знающими один язык.
Другие исследования также демонстрируют, что у двуязычных людей лучше работает память в задачах категоризации, когда нужно сосредоточиться на чём-то одном и не отвлекаться на остальное. Это может говорить о том, что билингвы лучше справляются с многозадачностью и лучше акцентируют внимание на конкретной задаче.