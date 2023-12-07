Почему у вас может быть аллергия на живую новогоднюю ёлку

Учёные обнаружили, что в течение первых трёх дней, когда дерево находится в помещении, количество спор плесени составляет около 800 спор на кубический метр воздуха. На четвёртый же день число спор начинает расти. Спустя две недели их становится уже 5000 на кубический метр.

Кроме того, пыльца травы может прилипнуть к соку рождественской ёлки весной. И когда дерево зимой срубают, заносят в помещение, то этот сок высыхает, а частицы пыльцы выбрасываются в воздух.

Исследования показали, что у 7% аллергиков симптомы резко обострились, когда у них дома стояла рождественская ёлка. То же самое касается людей с зудом кожи, контактным дерматитом.

Если вы страдаете аллергией, то выбирайте сорта деревьев с более низким аллергенным потенциалом (пихты Дуглас и Фрейзер вместо сосны или ели), тщательно осмотрите дерево на наличие грибков перед тем, как занести его в дом, регулярно поливайте живое дерево, минимизируйте прямой контакт с ёлкой. Ещё один вариант - взять искусственную ель вместо настоящей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.