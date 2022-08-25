Почему у вас плохо пахнет изо рта и что с этим можно сделать

У вас может неприятно пахнуть изо рта и из-за употребления определённых продуктов. Например, чеснока и лука. Из других причин неприятного запаха - курение, гной из-за инфекций полости рта, дырки в зубах, промежутки в пломбах, «карманы» (зазоры) в дёснах, имплантаты, брекеты и зубные протезы. Определить причину неприятного запаха в этом случае поможет стоматолог.

А что насчёт запаха изо рта утром? Дело в том, что во время сна слюна либо вообще не образуется, либо её производится гораздо меньше. Из-за этого всё во рту застаивается и бактерии начинают размножаться, выделяя неприятные запахи. Поэтому так важно чистить зубы вечером перед отходом ко сну.

Уменьшить слюноотделение могут и такие факторы, как голодание, обезвоживание, стресс, тревога, приём антидепрессантов и препаратов, которые снижают давление, кофеин, алкоголь, рекреационные наркотики.

Также если во время сна вы дышите не носом, а ртом, то запах изо рта у вас тоже может быть хуже.

Есть и более серьёзные причины, по которым появляется неприятный запах изо рта. Это хронический синусит и тонзиллит.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, большинству из нас нужно просто хорошо чистить зубы, пить много воды, отказаться от табака, регулярно посещать стоматолога, а также лечить хронический гайморит и тонзиллит. Если же вы съели что-то вроде чеснока, то уменьшить запах помогут жвачка или леденцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.