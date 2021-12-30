Почему у вас плохое настроение после новогодних праздников: объясняют учёные

Психологи называют чувство после праздников плохим настроением или томлением. Если в результате не попытаться от этого избавиться, то всё это способно привести к депрессии.

Одна из причин подавленного состояния - это механизм достижения целей и ощущения от этого. Дело в том, что человек, когда долго к чему-то идёт, а потом в итоге добивается своего, испытывает уныние. Поможет решить проблему придумывание новых целей: например, на январь или на целый год. Правда, лишь постановки цели тоже недостаточно.