Почему у вас плохое настроение после новогодних праздников: объясняют учёные

Почему у вас плохое настроение после новогодних праздников: объясняют учёныеПри этом избежать такого уныния вполне возможно
Психологи называют чувство после праздников плохим настроением или томлением. Если в результате не попытаться от этого избавиться, то всё это способно привести к депрессии.
Одна из причин подавленного состояния - это механизм достижения целей и ощущения от этого. Дело в том, что человек, когда долго к чему-то идёт, а потом в итоге добивается своего, испытывает уныние. Поможет решить проблему придумывание новых целей: например, на январь или на целый год. Правда, лишь постановки цели тоже недостаточно.
Ещё одной причиной негативных эмоций может стать набор веса после праздников. Известно также, что переедание связано с более низким настроением у людей.
На настроение может повлиять режим сна, количество съеденной пищи. Как известно, спят в праздники люди дольше, едят и пьют алкоголя - больше.
Ещё одна причина подавленности заключается в «эффекте выходных». Так, настроение улучшается у человека в выходные дни из-за того, что он может полностью контролировать свои действия, и из-за коммуникации с окружающими. Когда же вновь нужно возвращаться к привычной жизни, оно ухудшается