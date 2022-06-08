Почему у вас повысилась чувствительность зубов

Касем считает, что слишком частое употребление лимонной воды может повредить зубы. Так как, лимонный сок очень кислотный и может разрушить эмаль, что со временем сделает ваши зубы восприимчивыми к заболеваниям десен и кариесу. Поэтому, он советует пить лимонную воду через соломинку, чтобы защитить зубы.

Один из способов отбеливания зубов, который стал популярным в интернете, - зубная паста с древесным углем. Однако Касем сказал, что на самом деле она может принести больше вреда, чем пользы. Потому что если ее частицы попадут в трещины в эмали, это может привести к растрескиванию зубов. Вместо нее ортодонт советует использовать стандартную отбеливающую зубную пасту.

Врач упомянул и соки. Так, чрезмерное увлечение этими напитками может привести к таким осложнениям, как кариес, крошение зубов и даже их разрушение. Все дело в большом количестве сахара в соках.

Многие люди осознали преимущества приема пищи небольшими порциями каждые несколько часов, но это может подвергнуть ваши зубы риску, говорит Касем.

По его словам, меньший перерыв между приемами пищи дает вашему рту меньше времени для расщепления съеденной пищи. Это приводит к накоплению бактерий и кислоты на зубах и деснах. Чрезмерное воздействие этих бактерий может привести к образованию кариеса.

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