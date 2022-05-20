Почему у вас звенит в ушах

Ранее ученые выявили несколько мозговых механизмов, которые лежат в основе тиннитуса и сна. Лучшее понимание этих механизмов - и того, как они связаны между собой - может однажды помочь людям найти способы управления и лечения шума в ушах.

Когда мы засыпаем, наш организм проходит несколько стадий сна. Одна из самых важных стадий сна - медленноволновой сон (также известный как глубокий сон), который считается наиболее спокойной стадией сна.

Иногда некоторые области мозга могут быть чрезмерно активны во время медленноволнового сна. Это происходит при таких расстройствах сна, как хождение во сне.

Подобное может происходить и у людей с шумом в ушах. Врачи считают, что гиперактивные участки мозга могут оставаться бодрствующими в спящем мозге. Это объясняет, почему многие люди с тиннитусом испытывают нарушения сна и ночные страхи чаще, чем люди, у которых нет тиннитуса.

Это также означает, что можно манипулировать сном для улучшения самочувствия пациентов и, возможно, разработки новых методов лечения шума в ушах. Например, можно уменьшить нарушения сна и повысить активность медленных волн с помощью парадигмы ограничения сна, когда пациентам говорят ложиться спать только тогда, когда они действительно устали. Повышение интенсивности сна может помочь нам лучше понять, как сон влияет на тиннитус.

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