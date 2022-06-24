Почему у женщин чаще не замечают сердечный приступ

"Из-за этого женщины чаще, чем мужчины, сообщают о симптомах сердечных заболеваний, которые не соответствуют норме, сталкиваются с задержкой лечения сердечных заболеваний и даже с недиагностированными сердечными приступами", - говорит Дунган.

Исследователи-кардиологи считают, что некоторые из этих различий в симптомах и исходах могут быть обусловлены генетическими различиями между мужчинами и женщинами. Дунган определила конкретный ген, который, по ее мнению, может быть ответственным за это: RAP1GAP2.

Считается, что определенные маркеры ДНК в этом гене управляют активностью тромбоцитов - бесцветных кровяных телец, которые помогают нашей крови свертываться. Это также представляет риск сердечного приступа. Чрезмерно активный ген может вызвать слишком большое количество тромбоцитов, реагирующих на тромб, что может блокировать приток крови и кислорода к сердечной мышце и привести к сердечному приступу.

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