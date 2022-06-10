Почему у жителей северного региона Земли чаще встречаются заболевания сердца

"Мутация p.G137S повышает риск высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний для 30% населения Гренландии", - говорит соавтор исследования Эмиль Йорсбое из Университета Копенгагена.

Среди жителей Гренландии распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, вероятно, возрастет в связи с увеличением продолжительности жизни и изменением образа жизни, говорится в статье. Недавно было показано, что распространенный в Арктике вариант мутации, известный как p.G137S, связан с повышенным уровнем холестерина. Но до сих пор было неясно, связан ли этот вариант также с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании Йорсбое и его соавторы изучили этот вопрос в группе из 5063 жителей Гренландии. Примерно 30% людей несли по крайней мере одну копию аллеля p.G137S. Примерно 25% гетерозиготных и 55% гомозиготных носителей имели высокий уровень холестерола в крови.

Более того, p.G137S был связан с повышенным риском ишемической болезни сердца и заболевания периферических артерий. Кроме того, повышенный уровень холестерола у носителей p.G137S не зависел от возраста, что указывает на пользу раннего вмешательства и лечения этих людей.

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