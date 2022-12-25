Почему в Австралии не едят рыжики

В начале XX века в Австралии нужна была качественная древесина, чтобы строить дома и изготавливать мебель. И из-за того, что континент сильно удалён от остальных, проще было не покупать у других стран, а выращивать деревья сразу же на территории Австралии.

Выбрали для этого в итоге сосну лучистую, или монтеррейскую сосну. Живёт такое дерево недолго (то есть до 150 лет), однако растёт оно быстрее, чем другие виды сосен. Но в 1914 году саженцы просто не прижились в Австралии.