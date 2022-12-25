Почему в Австралии не едят рыжики

Почему в Австралии не едят рыжикиИ как эти грибы там появились
Рыжик представляет собой съедобный гриб, появившийся в Европе. В Австралии он возник из-за выращивания там сосны.
Фото: iXBT.com
В начале XX века в Австралии нужна была качественная древесина, чтобы строить дома и изготавливать мебель. И из-за того, что континент сильно удалён от остальных, проще было не покупать у других стран, а выращивать деревья сразу же на территории Австралии.
Выбрали для этого в итоге сосну лучистую, или монтеррейскую сосну. Живёт такое дерево недолго (то есть до 150 лет), однако растёт оно быстрее, чем другие виды сосен. Но в 1914 году саженцы просто не прижились в Австралии.
Через два года попытку повторили, и она оказалась удачной. Но в этот раз в грунте уже находились споры грибов.
На сегодняшний день лучистых сосен в Австралии очень много. А рыжики появились около сосен, скорее всего, случайно: их просто перевезли вместе с саженцами почвой. Сейчас рыжиков на континенте найти можно очень много.
Но всё равно рыжики почки не едят местные жители. Живые организмы в Австралии считают подобные грибы чем-то чужеродным, а сами австралийцы в качестве грибов воспринимают лишь те, что продаются в магазинах. Кроме того, изучены в Австралии грибы очень плохо.