Фитнес и здоровье
17:54, 25 декабря 2022
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Почему в Австралии не едят рыжики

И как эти грибы там появились

Рыжик представляет собой съедобный гриб, появившийся в Европе. В Австралии он возник из-за выращивания там сосны.

Почему в Австралии не едят рыжики

Фото: iXBT.com

В начале XX века в Австралии нужна была качественная древесина, чтобы строить дома и изготавливать мебель. И из-за того, что континент сильно удалён от остальных, проще было не покупать у других стран, а выращивать деревья сразу же на территории Австралии.

Выбрали для этого в итоге сосну лучистую, или монтеррейскую сосну. Живёт такое дерево недолго (то есть до 150 лет), однако растёт оно быстрее, чем другие виды сосен. Но в 1914 году саженцы просто не прижились в Австралии.

Почему в Австралии не едят рыжики

Через два года попытку повторили, и она оказалась удачной. Но в этот раз в грунте уже находились споры грибов.

На сегодняшний день лучистых сосен в Австралии очень много. А рыжики появились около сосен, скорее всего, случайно: их просто перевезли вместе с саженцами почвой. Сейчас рыжиков на континенте найти можно очень много.

Но всё равно рыжики почки не едят местные жители. Живые организмы в Австралии считают подобные грибы чем-то чужеродным, а сами австралийцы в качестве грибов воспринимают лишь те, что продаются в магазинах. Кроме того, изучены в Австралии грибы очень плохо.

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