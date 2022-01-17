Почему в ежедневном рационе при похудении обязательно должны быть фрукты

Если говорить о рафинированном сахаре, то в нём нет каких-либо питательных веществ, кроме калорий. Это приводит к тому, что человек может не получать всех нужных веществ, если он постоянно ест продукты, содержащие такой сахар. В результате это может привести к перееданию, а затем и к ожирению. А согласно научным исследованиям, женщины, употребляющие больше фруктов, меньше подвержены ожирению.

Кроме того, учёные выяснили, что цельные фрукты позволяют снизить риск развития диабета второго типа.

В целом специалист советует полностью отказаться при похудении от продуктов с рафинированным сахаром. При этом необходимо есть больше фруктов и овощей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.