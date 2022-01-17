Почему в ежедневном рационе при похудении обязательно должны быть фрукты

Почему в ежедневном рационе при похудении обязательно должны быть фруктыОбъясняет врач
Автор пишет, что одной из её пациенток помог похудеть отказ от рафинированного сахара и его замена фруктами. Так, после этого ей удалось похудеть на 19 фунтов (около 9 кг) и снизить средний уровень сахара в крови с 11,5% до 7,6%. При этом когда женщина по рекомендации медика отказалась от фруктов, овощей с крахмалом, но вновь стала есть конфеты, искусственные подсластители и пр., то она опять набрала вес.
Наш организм получает энергию благодаря глюкозе. Для наших предков лучшим её источником были фрукты. К тому же эти продукты содержат фитонутриенты и антиоксиданты, химические вещества, вырабатываемые только растениями.
Если говорить о рафинированном сахаре, то в нём нет каких-либо питательных веществ, кроме калорий. Это приводит к тому, что человек может не получать всех нужных веществ, если он постоянно ест продукты, содержащие такой сахар. В результате это может привести к перееданию, а затем и к ожирению. А согласно научным исследованиям, женщины, употребляющие больше фруктов, меньше подвержены ожирению.
Кроме того, учёные выяснили, что цельные фрукты позволяют снизить риск развития диабета второго типа.
В целом специалист советует полностью отказаться при похудении от продуктов с рафинированным сахаром. При этом необходимо есть больше фруктов и овощей.
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