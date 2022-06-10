Почему в головном и спинном мозге могут появиться опухоли

Исследователи изучили, как глиомы взаимодействуют с мозгом, изменяются со временем, развивают устойчивость к лечению и становятся более инвазивными.

Они выделили три различных наблюдаемых признака при рецидиве глиомы - нейрональный, мезенхимальный и пролиферативный. Каждый из них сходится с клеточными, генетическими и гистологическими особенностями, которые проявляются при рецидиве. Некоторые из них связаны с менее благоприятными исходами.

Они проанализировали данные секвенирования РНК и/или ДНК из пар опухолей 304 взрослых пациентов с разными глиомами. В зависимости от статуса мутации опухоли рецидивировали особым образом. Изменения, которые они претерпевали во время рецидива, зависели от того, как они взаимодействовали с микросредой, в которой обитали.

Исследователи обнаружили, что многие опухоли "IDH-дикого" типа были более инвазивными при рецидиве. В их неопластических клетках наблюдалось усиление нейронных сигнальных программ, что говорит о возможной роли нейронных взаимодействий в прогрессировании опухоли. Они также обнаружили, что гипермутация, часто вызываемая лечением такими препаратами, как темозоломид, наряду с делецией гена, который производит опухолеподавляющие белки, была связана с пролиферацией опухолевых клеток при рецидиве в обоих подтипах глиомы.

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