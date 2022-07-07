Почему в голову приходят навязчивые мысли и как от них избавиться

В идеале человек должен уметь легко избавляться от навязчивых мыслей. Но происходит это далеко не всегда. Вообще, по словам профессора Марка Фристона из Университета Ньюкасла в Великобритании, навязчивые мысли - это то, что случайно всплывает в голове. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Причём чаще всего человек замечает именно последние.

Иногда навязчивые мысли встречаются при психических расстройствах. Но на самом деле навязчивые мысли абсолютно нормальны. Это было доказано ещё в 1970-х годах психологом Джеком Рахманом. Тогда учёные опросили 124 человека без психических заболеваний и выяснили, что почти 80 процентов участников сталкивались с навязчивыми мыслями.

В 2014 году специалисты обнаружили, что из 777 человек, проживающих в 13 странах на шести континентах, за прошлые три месяца у 94 процентов из них была как минимум одна навязчивая мысль.

В то же время такие мысли могут быть полезными для людей в принципе. Если бы нам в голову не приходили случайные мысли, мы бы не смогли создавать абстрактное искусство, фантазировать, решать проблемы.