Почему в отпуске зубы могут заболеть. Советы стоматолога

Если спите меньше 6 часов в сутки, риск воспаления дёсен заметно возрастает, что показывают исследования. Со временем это может перерасти в пародонтит.

Удивительно, но даже взлёт или посадка могут испортить зубы. Тогда воздух в салоне сжимается и расширяется. Если под старой пломбой или в корне зуба есть крошечный пузырёк воздуха или жидкости, он начинает давить на нерв. Возникает резкая боль, бароденталгия.

А еще может помешать сухой воздух в салоне. Влажность в самолёте часто не превышает 10−20% (при норме 40−60%).