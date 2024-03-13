Почему вакцина от кори защищает практически на 100%, а от коронавируса — нет

Очень важно понимать, чего можно ожидать от определённой вакцины. Вообще, прививки помогают организму человека распознавать патогены как чужеродные объекты и быстро атаковать их. Часто люди думают, что это означает, что вакцины предотвращают заражение инфекцией или облегчают уничтожение возбудителя ещё до заражения. К сожалению, сейчас это невозможно. Вакцины направлены в действительности на предотвращение последствий инфекции.

Именно поэтому ни одна вакцина не даёт 100-процентной гарантии того, что вы в итоге не заболеете инфекцией. Многие прививки облегчают течение самой болезни.

Также вакцина помогает сократить вероятность госпитализации. Также вакцины сами по себе безопаснее, чем естественный иммунитет, полученный после болезни.

Вот несколько примеров.

Вакцины против COVID-19: предотвращают развитие тяжёлой формы заболевания. Большинство таких вакцин - это мРНК-вакцины. Они вызывают устойчивый ответ антител, который значительно ослабевает в течение нескольких месяцев. Сейчас основная цель этих прививок - защита от тяжёлой формы COVID-19, которая может привести к госпитализации и смерти.