Почему вакцина от кори защищает практически на 100%, а от коронавируса — нет

Почему вакцина от кори защищает практически на 100%, а от коронавируса — нетВажно понимать, как работает та или иная прививка
Очень важно понимать, чего можно ожидать от определённой вакцины. Вообще, прививки помогают организму человека распознавать патогены как чужеродные объекты и быстро атаковать их. Часто люди думают, что это означает, что вакцины предотвращают заражение инфекцией или облегчают уничтожение возбудителя ещё до заражения. К сожалению, сейчас это невозможно. Вакцины направлены в действительности на предотвращение последствий инфекции.
Именно поэтому ни одна вакцина не даёт 100-процентной гарантии того, что вы в итоге не заболеете инфекцией. Многие прививки облегчают течение самой болезни.
Также вакцина помогает сократить вероятность госпитализации. Также вакцины сами по себе безопаснее, чем естественный иммунитет, полученный после болезни.
Вот несколько примеров.
Вакцины против COVID-19: предотвращают развитие тяжёлой формы заболевания. Большинство таких вакцин - это мРНК-вакцины. Они вызывают устойчивый ответ антител, который значительно ослабевает в течение нескольких месяцев. Сейчас основная цель этих прививок - защита от тяжёлой формы COVID-19, которая может привести к госпитализации и смерти.
Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ): защищают от рака. Эту вакцину вводят внутримышечно. Люди получают 2–3 дозы, в зависимости от возраста, в котором они получили первую дозу. Это необходимо для обеспечения устойчивого иммунного ответа, поскольку более молодой возраст (9–12 лет) связан с более высоким ответом антител на вакцины. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эти прививки могут предотвратить более 90% случаев рака, вызванных ВПЧ.
Вакцины против гриппа: превращают болезнь из «дикой» в лёгкую. При условии хорошего соответствия между вакциной против гриппа и распространяющимися вирусами гриппа вакцины эффективны в профилактике болезни примерно на 40–60%. Но если привитый человек всё-таки заболеет гриппом, то протекать всё будет менее серьёзно, чем без вакцины.
Вакцина против кори (MMR): почти на 100% эффективна в предотвращении заболевания. Две дозы вакцины MMR на 97% эффективны для предотвращения кори на всю жизнь (хотя прорывные инфекции могут произойти в очень редких случаях).
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