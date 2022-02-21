Почему вакцины против COVID-19 в виде спрея лучше уколов: объясняют учёные

Кроме того, по словам экспертов, при использовании ингаляционной вакцины в форме спрея тратится препарата меньше, чем при традиционных уколах. И это тоже является преимуществом новой разновидности вакцины.

Испытания ингаляционной вакцины уже были проведены на мышах, у который она вызвала сильный иммунный ответ. Сейчас тестируется препарат на людях.

Также, как подчёркивают специалисты, ингаляционные вакцины могут применяться и для защиты от других болезней. Например, от гриппа, туберкулёза, инфекции РСВ (респираторно-синцитиальный вирус).

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