Почему вакцины против COVID-19 в виде спрея лучше уколов: объясняют учёные

Почему вакцины против COVID-19 в виде спрея лучше уколов: объясняют учёныеОб этом пишет портал Medical Xpress
Некоторые специалисты считают, что следующим эффективным методом вакцинации способны стать ингаляционные препараты. Они будут вводиться через рот в виде аэрозоля в лёгкие человека. Одну из подобных разработок уже представили специалисты из Университета Макмастера (Канада).
По мнению учёных, такой препарат сможет обеспечить более качественную защиту организма от инфекции. Объясняется это тем, что воздействует подобная вакцина именно на лёгкие - место в организме, где важно сформировать иммунитет. В то же время при инъекции антитела не сразу, а лишь через некоторое время попадают в нос и лёгкие.
Кроме того, по словам экспертов, при использовании ингаляционной вакцины в форме спрея тратится препарата меньше, чем при традиционных уколах. И это тоже является преимуществом новой разновидности вакцины.
Испытания ингаляционной вакцины уже были проведены на мышах, у который она вызвала сильный иммунный ответ. Сейчас тестируется препарат на людях.
Также, как подчёркивают специалисты, ингаляционные вакцины могут применяться и для защиты от других болезней. Например, от гриппа, туберкулёза, инфекции РСВ (респираторно-синцитиальный вирус).
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