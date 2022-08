Почему вам не нужно избегать коровьего молока

Эксперты Eat this, not that перечислили четыре причины, по которым вам не нужно отказываться от коровьего молока.

Молоко содержит 13 основных питательных веществ.

В список входят кальций, витамин D, калий, витамины группы В и многое другое! Есть даже селен, который является сильным антиоксидантом.

Молоко насыщено высококачественным белком.

Белок помогает наращивать мышечную массу, восстанавливать мышцы после тренировки, быстрее наесться и дольше оставаться сытым.

Молоко укрепляет кости.

Кальций и витамин D необходимы для роста костей, развития и поддержания их плотности по мере старения.

Молоко поможет вам восстановить силы после тренировки.

По словам диетолога, если вам нужен быстрый перекус, богатый питательными веществами, после тренировки, то коровье молоко может быть отличным выбором.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.