Почему вам резко захотелось соленого

Почему вам резко захотелось соленогоПричин достаточно много
Ну, самое очевидное – дегидратация. Эксперт объясняет, что в жару или при тяжелых физических нагрузках человек сильно потеет, что вымывает соль из организма, на этом фоне может появиться желание соленого. Также причиной тяги может стать отравление. Все дело в том, что если недомогание сопровождается рвотой или диареей, то организм опять-таки теряет жидкость и соли, объяснила врач.
Тяга к соленому может быть при пониженном давлении. Человек чувствует усталость, спутанность сознания, недостаток кровообращения головного мозга. И его может потянуть на солененькое. Если он съест огурчик или кусок селедки, то почувствует себя совершенно по-другому. Соль задерживает жидкость в организме и повышает давление
Также Соломатина в качестве причины тяги к соленому называет проблемах с ЖКТ и сложности с перевариванием тяжелой мясной пищи. Хлор помогает наладить процессы пищеварения, поэтому в такой момент выбор падает именно на соленую пищу.
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