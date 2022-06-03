Почему вам резко захотелось соленого

Также Соломатина в качестве причины тяги к соленому называет проблемах с ЖКТ и сложности с перевариванием тяжелой мясной пищи. Хлор помогает наладить процессы пищеварения, поэтому в такой момент выбор падает именно на соленую пищу.

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