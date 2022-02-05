Почему вам стоит отказаться от употребления большого количества консерв

Соломатина сообщила, что в некоторых консервах может содержаться неприятная пищевая добавка, которая называется бензоат натрия. Звучит не очень “опасно”, однако, по словам диетолога, в случае чрезмерного употребления этого вещества увеличивается риск развития рака.

А если и этого вам мало, то у диетолога есть еще один аргумент: консервы богаты солью, а она в свою очередь способна повышать давление вплоть до гипертонического криза. Все дело в том, что соль задерживает жидкость в организме, а это уже и становится причиной повышенного давления, предупреждает врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.