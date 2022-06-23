Почему вам стоит поставить дома очиститель воздуха

Ученые изучили преимущества использования воздушных фильтров для снижения воздействия загрязнения воздуха во время беременности и оценили его влияние на интеллект детей.

Они обнаружили, что дети, родившиеся у матерей, которые использовали воздухоочистители, имели средний показатель полномасштабного коэффициента интеллекта (FSIQ) на 2,8 балла выше, чем в группе, которая не использовала воздухоочиститель во время беременности.

"Эти результаты, в сочетании с данными предыдущих исследований, свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха представляет угрозу для развития мозга", - говорят авторы работы.

Дети из группы с очистителями также имели значительно более высокие средние показатели индекса вербального понимания. Исследование предполагает, что вербальные навыки ребенка могут быть особенно чувствительны к воздействию загрязнения воздуха.

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