Почему вам так хочется солёного: семь причин

Синдром Барттера. Этот синдром возникает с рождения. При таком заболевании натрий полностью выводится из организма человека с мочой. Также среди признаков синдрома Барттера - гипотония, слабость мышц или спазмы, небольшой вес, чрезмерное мочеиспускание, камни в почках, запоры.

Стресс. Из-за стресса в организме повышается уровень гормона кортизола. И при помощи солёных продуктов тело пытается как раз справиться со стрессом: научные исследования показывают, что у тех, у кого в организме много натрия, в периоды стресса ниже уровень кортизола.

Токсикоз и диарея во время беременности. Всё это может вызвать обезвоживание, поэтому и может тянуть к солёному.