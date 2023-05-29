Почему ваша кошка ложится спать у вас в ногах или около головы

Существует сразу несколько объяснений, почему ваша кошка может ложиться спать рядом с вами. То есть в ногах или у головы.

Безопасность и контроль над ситуацией. Кошки - это хищники. Поэтому инстинкты побуждают их быть всегда начеку. А рядом со своим хозяином кошка чувствует себя в большей безопасности и может без проблем следить за тем, что происходит в доме в целом. Использует для этого она свой острый слух и нюх.