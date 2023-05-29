Почему ваша кошка ложится спать у вас в ногах или около головы

Почему ваша кошка ложится спать у вас в ногах или около головыЕсть три возможные причины
Многие кошки любят спать на диване или на кровати - прямо рядом со своим хозяином. Но почему они так себя ведут?
Существует сразу несколько объяснений, почему ваша кошка может ложиться спать рядом с вами. То есть в ногах или у головы.
Безопасность и контроль над ситуацией. Кошки - это хищники. Поэтому инстинкты побуждают их быть всегда начеку. А рядом со своим хозяином кошка чувствует себя в большей безопасности и может без проблем следить за тем, что происходит в доме в целом. Использует для этого она свой острый слух и нюх.
Тактильный контакт и тепло. Во время сна у кошки температура тела снижается. Поэтому «мурлыки» и пытаются найти место для сна потеплее. Также кошки при помощи прикосновений выражают свою привязанность к человеку, закрепляют тёплые дружеские отношения с ним.
Доверие и привязанность. Когда кошки спят рядом с хозяином, они выражают таким образом своё доверие к нему.