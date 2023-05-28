Почему ваша собака может пристально смотреть на вас, с научной точки зрения

Большинство животных пристальный взгляд используют как демонстрацию угрозы. Но не домашние собаки. Они способны смотреть на людей так, как дикие животные не смотрят.

Самое простое объяснение того, почему ваша собака так пристально наблюдает за вами, может заключаться в том, что она пытается понять, как ей нужно себя вести и что нужно делать. И питомец пытается найти ответы на эти вопросы в поведении своего хозяина.