Почему ваши ноги могут неприятно пахнуть и что с этим можно сделать

Почему ваши ноги могут неприятно пахнуть и что с этим можно сделатьОбъясняют специалисты
Ноги одних людей могут не пахнуть вообще, а ноги других - иметь крайне неприятный запах. Вообще на появление запаха от ног влияют несколько факторов.
Потливость. Ваши ноги могут неприятно пахнуть из-за того, что они потеют. Происходить это может в жару, когда вы носите закрытую обувь и пот не испаряется, а также из-за тревоги, эмоционального стресса, чрезмерного потоотделения (гипергидроз).
Бактерии и пот. Важно понимать, что сам по себе пот чаще всего не обладает запахом. Он появляется из-за бактерий, которые питаются потом.
Конкретно запах ног может быть связан с несколькими разновидностями бактерий. В результате их взаимодействия с потом образуются химические соединения. Самыми распространёнными из них считаются изовалериановая кислота (придаёт ногам «сырный» запах) и пропионовая кислота (имеет кислый запах). Ещё ноги начинают неприятно пахнуть из-за такого типа бактерий, как brevibacteria.
- Носки, обувь и заболевания. Если вы носите носки и обувь, которая не даёт поту испаряться, то это лишь усилит неприятный запах, исходящий от ног.
Также к появлению запаха может привести ямчатый кератолиз (бактериальная кожная инфекция), опоясывающий лишай, эпидермофития стопы (грибковая инфекция).
Если вы хотите избавиться от неприятного запаха, то вам нужно помнить о нескольких правилах. Первое - правильная гигиена ног и обувь. Ноги необходимо мыть с мылом, причём очищать всё нужно и между пальцами. После того как вы помылись, тщательно вытрите ноги: это позволит предотвратить накопление бактерий и пота.
Обувь в идеале нужно чередовать. То есть одну нужно стирать, а другую - носить, пока та сохнет.
Также необходимо регулярно стирать и сушить всё, что вы надеваете на ноги. К примеру, носки. Это поможет избавиться от бактерий и пота.
Известно, что бамбук отличается естественным противомикробным эффектом, то есть замедляет рост плесени и бактерий. Поэтому полезно для здоровья ног носить носки из этого материала.
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