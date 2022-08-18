Почему ваши ноги могут неприятно пахнуть и что с этим можно сделать

Носки, обувь и заболевания. Если вы носите носки и обувь, которая не даёт поту испаряться, то это лишь усилит неприятный запах, исходящий от ног.

Также к появлению запаха может привести ямчатый кератолиз (бактериальная кожная инфекция), опоясывающий лишай, эпидермофития стопы (грибковая инфекция).

Если вы хотите избавиться от неприятного запаха, то вам нужно помнить о нескольких правилах. Первое - правильная гигиена ног и обувь. Ноги необходимо мыть с мылом, причём очищать всё нужно и между пальцами. После того как вы помылись, тщательно вытрите ноги: это позволит предотвратить накопление бактерий и пота.

Обувь в идеале нужно чередовать. То есть одну нужно стирать, а другую - носить, пока та сохнет.

Также необходимо регулярно стирать и сушить всё, что вы надеваете на ноги. К примеру, носки. Это поможет избавиться от бактерий и пота.

Известно, что бамбук отличается естественным противомикробным эффектом, то есть замедляет рост плесени и бактерий. Поэтому полезно для здоровья ног носить носки из этого материала.

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