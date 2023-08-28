Почему вместо губки для мытья посуды лучше использовать щётку: ответ науки

14:30, 28 августа 2023
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Почему вместо губки для мытья посуды лучше использовать щётку: ответ наукиВсё дело во вреде для здоровья
Учёные обнаружили, что на обычной губке для мытья посуды живёт огромное количество бактерий. И лучше вместо неё мыть посуду всё-таки щёткой.
В ходе одного исследования 2022 года выяснилось, что на средней губке для мытья посуды живёт больше бактерий, чем людей на нашей планете. Причём рост этих бактерий остановить невозможно, если не менять губку каждый день. При этом на щётке микробов в целом меньше, так как высыхает она быстрее, чем губка.
Правда, также известно, что губки для мытья посуды не собирают микробы, вызывающие различные болезни. Поэтому при желании вы можете пользоваться губками и дальше, как это делают жители 8 из 10 европейских стран.