Почему вместо губки для мытья посуды лучше использовать щётку: ответ науки

В ходе одного исследования 2022 года выяснилось, что на средней губке для мытья посуды живёт больше бактерий, чем людей на нашей планете. Причём рост этих бактерий остановить невозможно, если не менять губку каждый день. При этом на щётке микробов в целом меньше, так как высыхает она быстрее, чем губка.