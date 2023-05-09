Почему во время чтения про себя в нашей голове звучит голос

И именно при чтении про себя появляется так называемый внутренний голос. Когда человек мыслит про себя, а не вслух, это называется внутренней речью.

Если навыки чтения развиты хорошо, то вам гораздо проще и быстрее будет читать про себя, а не вслух. В это время вы будете слышать свой внутренний голос, и это вполне обычное дело. В ходе одного исследования выяснилось, что 4 из 5 человек отмечают, что часто или даже всегда слышат внутренний голос при чтении про себя.

Другое исследование показало, что этот внутренний голос может меняться в зависимости от того, что именно вы читаете. А ещё эксперты полагают, что бывает множество типов внутренних голосов: голос может быть вашим собственным или у него может быть совсем другой тембр.