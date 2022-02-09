Почему возникает длительный COVID и защищает ли от него вакцинация

По словам доктора Дэвида Стрейна, есть несколько предположений о том, почему вообще возникает длительный ковид. Зависит это ещё и от тяжести протекания болезни.

Например, если пациент был госпитализирован с пневмонией из-за коронавируса или находится в отделении интенсивной терапии, то это вполне может вызвать длительный COVID.

Также при COVID-19 повреждаются кровеносные сосуды. И это встречается также у тех, кто столкнулся с длительным ковидом.

Есть ещё одно объяснение того, почему у человека развивается длительный ковид. Возможно, всё дело в том, что для проникновения в клетки вирус использует фермент ACE2. Когда COVID-19 нарушает работу этого фермента, происходит процесс, при котором в теле образуются токсичные вещества. Противоядие же должен создать как раз фермент ACE2. В итоге из-за повреждения фермента возникает длительный вариант ковида.

Также причина развития длительного COVID может заключаться в том, что вирус даже спустя долгое время всё ещё находится в организме. Дэвид Стрейн считает, что «прятаться» этот вирус может в кишечнике.