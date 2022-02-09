Почему возникает длительный COVID и защищает ли от него вакцинация

Почему возникает длительный COVID и защищает ли от него вакцинацияОбъясняет доктор Дэвид Стрейн
По словам доктора Дэвида Стрейна, есть несколько предположений о том, почему вообще возникает длительный ковид. Зависит это ещё и от тяжести протекания болезни.
Например, если пациент был госпитализирован с пневмонией из-за коронавируса или находится в отделении интенсивной терапии, то это вполне может вызвать длительный COVID.
Также при COVID-19 повреждаются кровеносные сосуды. И это встречается также у тех, кто столкнулся с длительным ковидом.
Есть ещё одно объяснение того, почему у человека развивается длительный ковид. Возможно, всё дело в том, что для проникновения в клетки вирус использует фермент ACE2. Когда COVID-19 нарушает работу этого фермента, происходит процесс, при котором в теле образуются токсичные вещества. Противоядие же должен создать как раз фермент ACE2. В итоге из-за повреждения фермента возникает длительный вариант ковида.
Также причина развития длительного COVID может заключаться в том, что вирус даже спустя долгое время всё ещё находится в организме. Дэвид Стрейн считает, что «прятаться» этот вирус может в кишечнике.
При этом исследования показывают, что вакцина уменьшает риск развития затяжного варианта коронавируса. Так, согласно данным ONS, если человек имеет две дозы вакцины хотя бы за две недели до заражения, то вероятность возникновения у него длительного ковида снижается на 41%.
Ещё одно исследование, в котором принимал участие доктор Дэвид Стрейн, продемонстрировало, что после вакцинации 60% людей с длительным COVID почувствовали себя лучше.
При этом эксперт подчёркивает, что пациенты с затяжным коронавирусом не заразны.
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