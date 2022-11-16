Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогут

Вообще вздутие живота - это довольно сложное состояние, связанное с несколькими факторами. Часто в этом играет роль процесс газообразования.

Само по себе газообразование считается вполне нормальным явлением - частью процесса пищеварения. Выводятся газы через рот (отрыжка) или через анус (пукание).

Вздутие же живота может появиться из-за задержки газа, избыточного газообразования, повышенной чувствительности кишечника или изменения транзита газа.

Слишком много газа может образовываться, если микробиом (состав бактерий) кишечника не сбалансирован. Другими словами, если в нём нарушен баланс между полезными и вредными микробами.