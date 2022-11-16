Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогут

Почему возникает вздутие живота и какие продукты при этом помогутЕсть несколько причин этого явления
Если вы страдаете вздутием живота, то вы не одиноки. До 30 % всех людей сталкиваются со вздутием и с такими симптомами, как ощущение давления, переполненного желудка, газообразование. Но в чём может заключаться причина вздутия?
Вообще вздутие живота - это довольно сложное состояние, связанное с несколькими факторами. Часто в этом играет роль процесс газообразования.
Само по себе газообразование считается вполне нормальным явлением - частью процесса пищеварения. Выводятся газы через рот (отрыжка) или через анус (пукание).
Вздутие же живота может появиться из-за задержки газа, избыточного газообразования, повышенной чувствительности кишечника или изменения транзита газа.
Слишком много газа может образовываться, если микробиом (состав бактерий) кишечника не сбалансирован. Другими словами, если в нём нарушен баланс между полезными и вредными микробами.
Определённые расстройства толстой кишки и кишечника способны повлиять на количество газов в организме и на тяжесть симптомов вздутия живота. Например, такое возникает при запорах, при синдроме раздражённого кишечника.
Помимо этого, причиной вздутия живота может стать плохое пищеварение, потеря питательных веществ, поступающих в пищеварительный тракт (например, лактозы).
Те же самые симптомы могут возникать при потреблении FODMAP (особые углеводы), слишком большого количества соли, заглатывании большого количества воздуха (особенно во время еды), гормональных изменениях, менструации.
Старайтесь употреблять меньше газообразующих продуктов FODMAP (чечевица, лук, белокочанная, брюссельская, цветная капуста, сушёные бобы), продуктов с лактозой. Также для предотвращения вздутия живота замените газировку на воду, старайтесь употреблять меньше алкоголя и больше пробиотиков, больше занимайтесь спортом, ешьте и пейте медленнее, не торопясь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.