Почему возникают мушки в глазах с точки зрения науки

У вас проблемы со зрением? Может быть, вы даже видите какие-то чёрные или серые точки, нечто похожее на нити, паутину, когда перемещаете взгляд? Это, скорее всего, мушки в глазах.

По словам доктора Хана, в глубине глаз человека находится вещество под названием «стекловидное тело». В молодости оно представляет собой «твёрдый комок желе», но с возрастом может распадаться на более мелкие куски. И эти более мелкие кусочки вы и видите при перемещении взгляда.