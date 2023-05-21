Почему вы храпите по ночам: семь возможных причин

Чаще всего храп на самом деле опасен для здоровья. И самым опасным считается громкий храп, который вызывает паузы в дыхании.

Вот в чём может заключаться причина вашего храпа.

Заложенность носа. Такая проблема нередко возникает у людей с аллергией. Из-за затруднённого дыхания при этом может возникнуть храп. Также заложенность носа может быть связана с хроническим воспалением носовых пазух, с кривой носовой перегородкой, с беременностью.

Форма нёба. С правильным дыханием во время сна могут быть проблемы у тех, у кого нёбо более толстое, низкое и мягкое.

Лишний вес. По мнению учёных из Университета Хельсинки, благодаря правильной диете и регулярным занятиям спортом можно избавиться от храпа. Научные работы показывают, что ожирение и избыточный вес повышают вероятность возникновения проблем с дыханием во время сна. Объясняется это тем, что в этом случае лишний жир, который копится в области шеи, давит на трахею и затрудняет дыхание.