Почему вы храпите по ночам: семь возможных причин

Почему вы храпите по ночам: семь возможных причинПроверьте своё здоровье
Согласно оценкам учёных, 10% людей во всём мире сталкиваются с храпом. И обычно храп указывает на тревожные изменения в организме человека.
Чаще всего храп на самом деле опасен для здоровья. И самым опасным считается громкий храп, который вызывает паузы в дыхании.
Вот в чём может заключаться причина вашего храпа.
Заложенность носа. Такая проблема нередко возникает у людей с аллергией. Из-за затруднённого дыхания при этом может возникнуть храп. Также заложенность носа может быть связана с хроническим воспалением носовых пазух, с кривой носовой перегородкой, с беременностью.
Форма нёба. С правильным дыханием во время сна могут быть проблемы у тех, у кого нёбо более толстое, низкое и мягкое.
Лишний вес. По мнению учёных из Университета Хельсинки, благодаря правильной диете и регулярным занятиям спортом можно избавиться от храпа. Научные работы показывают, что ожирение и избыточный вес повышают вероятность возникновения проблем с дыханием во время сна. Объясняется это тем, что в этом случае лишний жир, который копится в области шеи, давит на трахею и затрудняет дыхание.
Употребление спиртного. Всё дело в том, что алкоголь способствует расслаблению мышц дыхательных путей.
Сон на спине. Если вы засыпаете на спине, то, скорее всего, будете просыпаться ночью, а ещё храпеть. Лучше всего спать на боку.
Возраст и пол. Согласно статистике, после 30 лет повышает вероятность того, что вы будете храпеть. Чаще всего проблемы с храпом возникают после 40 лет и чаще всего у мужчин.
Проблемы с щитовидной железой. Храп может быть вызван увеличением щитовидной железы. На проблемы с гормонами щитовидки могут указывать усталость, резкие колебания веса, выпадение волос.
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