Почему вы помните дату футбольного матча, но не дня рождения — ответили учёные

Мы запоминаем одни вещи и забываем другие

В недавнем обзоре, подготовленном учеными Университета Райса, рассматривается вопрос о том, почему одни воспоминания остаются с нами, а другие исчезают. Исследование фокусируется на «трех W» памяти: что, где и когда (what, where, when) мы помним. Оно показало, что эмоциональная значимость, личная значимость и внимание играют большую роль в формировании памяти.