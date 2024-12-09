Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 13:30
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Почему вы помните дату футбольного матча, но не дня рождения — ответили учёные

Мы запоминаем одни вещи и забываем другие
В недавнем обзоре, подготовленном учеными Университета Райса, рассматривается вопрос о том, почему одни воспоминания остаются с нами, а другие исчезают. Исследование фокусируется на «трех W» памяти: что, где и когда (what, where, when) мы помним. Оно показало, что эмоциональная значимость, личная значимость и внимание играют большую роль в формировании памяти.
Почему вы помните дату футбольного матча, но не дня рождения — ответили учёные
© Ferra

Воспоминания с сильным эмоциональным содержанием с большей вероятностью будут запомнены. События, происходящие в новой обстановке, также запоминаются лучше, поскольку привлекают больше внимания. Время события также имеет большое значение — то, как мы выстраиваем последовательность и классифицируем события, помогает нам легче вспомнить конкретные моменты.

В обзоре также подчеркивается, что индивидуальные различия, такие как культура и личный опыт, влияют на то, что люди запоминают. То, что запомнилось одному человеку, может не запомниться другому.

Результаты исследования могут повлиять на методы оценки памяти в клинических условиях и улучшить вмешательство в такие заболевания, как деменция.

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