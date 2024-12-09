Воспоминания с сильным эмоциональным содержанием с большей вероятностью будут запомнены. События, происходящие в новой обстановке, также запоминаются лучше, поскольку привлекают больше внимания. Время события также имеет большое значение — то, как мы выстраиваем последовательность и классифицируем события, помогает нам легче вспомнить конкретные моменты.

В обзоре также подчеркивается, что индивидуальные различия, такие как культура и личный опыт, влияют на то, что люди запоминают. То, что запомнилось одному человеку, может не запомниться другому.

Результаты исследования могут повлиять на методы оценки памяти в клинических условиях и улучшить вмешательство в такие заболевания, как деменция.

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