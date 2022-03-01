Почему вы потеете больше остальных людей

Специалист пояснила, что гипергидроз делят на первичный и вторичный, а также на локальный и генерализованный. Локальный гипергидроз возникает в определённых частях тела, например на ладонях, подошвах, в подмышечных впадинах. При генерализованном появляется повышенное потоотделение по всему телу.

Вторичный гипергидроз — это симптом других заболеваний. Первичный, как правило, проявляется ещё в детском или подростковом возрасте. Это просто физиологическая особенность организма. А что касается вторичного, то он может возникать при следующих заболеваниях: при острой вирусной или бактериальной инфекции, туберкулезе, гипертиреозе, сахарном диабете, акромегалии, феохромоцитоме, карциноидном синдроме, в период угасания функции яичников. Также он может появляться при панических атаках, неврозах, эмоциональном возбуждении, заболеваниях ЖКТ и приёме антидепрессантов.

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