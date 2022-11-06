Фитнес и здоровье
20:01, 06 ноября 2022
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Почему вы всегда чувствуете себя уставшим, даже если спите достаточно

Хороший сон — это не только про продолжительность

Как узнать, хорошо ли вы спите? Лучший показатель качества сна — это то, как вы себя чувствуете на следующий день, говорят эксперты.

Почему вы всегда чувствуете себя уставшим, даже если спите достаточно

Со специалистами по поводу сна побеседовало издание Live Science. Они утверждают, что если вы часто или всегда чувствуете усталость в течение дня, это может означать дефицит продолжительности или эффективности сна. Симптомы такие: вам трудно вставать с постели утром, вы чувствуете себя вялым, рассеянным или раздражительным днём.

Дело в том, что качество сна зависит не только от его продолжительности. Сон состоит из нескольких повторяющихся циклов из четырёх стадий. Например, во время глубокого сна высвобождаются гормоны и другие химические вещества для восстановления органов и тканей тела, а глимфатическая система очищает мозг от неправильно свёрнутых белков. Во время фазы быстрого сна краткосрочные воспоминания преобразуются в долговременные, а плохие мысли и негативные эмоции обрабатываются. Если эти стадии нарушаются, сон нельзя назвать качественным.

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