Почему высокий сахар в крови разрушает зубы и как это остановить

Почему так происходит? При высоком сахаре слюна становится сладкой. Это создаёт идеальную среду для бактерий, которые вырабатывают кислоту и разъедают эмаль. Кроме того, из-за диабета слюны выделяется меньше, а ведь именно она защищает зубы, очищая их и нейтрализуя кислоты. «Кислотный баланс нарушается. pH слюны смещается в кислую сторону. Эмаль начинает разрушаться быстрее, что ведет к кариесу», — отметил Залим Кудаев.

Сосуды становятся более хрупкими, кровоснабжение дёсен ухудшается, а иммунитет слабеет. В результате любые воспаления протекают тяжелее и заживают дольше.

Но работает и обратная связь. Больные зубы и воспалённые дёсны вызывают общее воспаление в организме, что мешает контролировать уровень глюкозы. Получается замкнутый круг.

Что делать?

- Следить за уровнем сахара.

- Тщательно чистить зубы дважды в день, использовать нить и межзубные щётки.

- Выбрать пасту с фтором.

- Пить больше воды.

- Регулярно посещать стоматолога — не реже двух раз в год.

И обязательно предупредите врача о диабете: это поможет выбрать безопасное лечение.

