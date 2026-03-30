Опубликовано 30 марта 2026, 12:47
Почему высокий сахар в крови разрушает зубы и как это остановить

Советы от врача
Врачи всё чаще говорят о прямой связи между диабетом и здоровьем полости рта. Повышенный уровень сахара в крови не просто влияет на самочувствие — он буквально разрушает зубы и дёсны, рассказала Залим Кудаев, основатель федеральной сети «Зубы за один день».
Почему высокий сахар в крови разрушает зубы и как это остановить

У 64% людей с диабетом развиваются тяжёлые формы пародонтита или воспаления тканей вокруг зуба. Риск потери зубов у диабетиков в 2,8 раза выше, чем у людей без этого заболевания

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети «Зубы за один день»

Почему так происходит? При высоком сахаре слюна становится сладкой. Это создаёт идеальную среду для бактерий, которые вырабатывают кислоту и разъедают эмаль. Кроме того, из-за диабета слюны выделяется меньше, а ведь именно она защищает зубы, очищая их и нейтрализуя кислоты. «Кислотный баланс нарушается. pH слюны смещается в кислую сторону. Эмаль начинает разрушаться быстрее, что ведет к кариесу», — отметил Залим Кудаев.

Сосуды становятся более хрупкими, кровоснабжение дёсен ухудшается, а иммунитет слабеет. В результате любые воспаления протекают тяжелее и заживают дольше.

Но работает и обратная связь. Больные зубы и воспалённые дёсны вызывают общее воспаление в организме, что мешает контролировать уровень глюкозы. Получается замкнутый круг.

Что делать?

Следить за уровнем сахара.

Тщательно чистить зубы дважды в день, использовать нить и межзубные щётки.

Выбрать пасту с фтором.

Пить больше воды.

Регулярно посещать стоматолога — не реже двух раз в год.

И обязательно предупредите врача о диабете: это поможет выбрать безопасное лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:«Зубы за один день»
Автор:Максим Многословный
