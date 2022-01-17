Почему яйца всмятку опасны для здоровья

Яйца содержат множество питательных веществ и полезны для организма. Но при этом их необходимо правильно готовить. В противном случае они способны навредить здоровью.

Как отмечает автор, длительная варка яиц может оказаться вредным. Это связано с тем, что в подобном случае серо и железо распадаются на другие вещества, а сами яйца в итоге теряют пищевую ценность.