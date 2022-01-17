Почему яйца всмятку опасны для здоровья

Фитнес и здоровье
Сегодня в 01:05
1 мин.
Почему яйца всмятку опасны для здоровьяОбъясняет китайское издание Sohu
Оказывается, негативно могут повлиять на состояние организма как яйца всмятку, так и переваренные. О том, почему так происходит, - в статье.
Яйца содержат множество питательных веществ и полезны для организма. Но при этом их необходимо правильно готовить. В противном случае они способны навредить здоровью.
Как отмечает автор, длительная варка яиц может оказаться вредным. Это связано с тем, что в подобном случае серо и железо распадаются на другие вещества, а сами яйца в итоге теряют пищевую ценность.
Что же касается яиц всмятку, то в таких продуктах могут быть опасные бактерии из-за того, что они не доварены до конца. Также из-за таких яиц человек может даже отравиться.
Вредные вещества образуются также при варке яиц в коричневом сахаре.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ