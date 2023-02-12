Почему замораживать жареную еду – опасно для здоровья

Почему жареную пищу не рекомендуется класть в морозилку? Всё дело в том, что жареная еда в принципе плохо переносит замораживание и оттаивание. Из-за этого она утрачивает и эстетический вид, и вкус. При нагревании может нарушиться и консистенция: пища станет слишком мягкой.

Из-за растительного масла при разморозке жареного блюда вы можете столкнуться с диареей, болями в животе и с более серьёзными заболеваниями.