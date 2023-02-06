Почему здоровое питание может навредить здоровью: объясняет диетолог

В 75 лет у человека в некоторой степени ухудшается здоровье: и физическое, и умственное. Также у него становится меньше энергии. Однако сейчас в 75 лет у людей здоровье в целом более крепкое, чем раньше.

Тем не менее избежать старения и смерти люди не способны. Сначала человеку становится тяжело передвигаться самостоятельно, потом возникают сложности с дефекацией и мочеиспусканием, а затем - с принятием пищи. Существует и большой риск развития старческого слабоумия.

Хотя есть и правильные рекомендации, связанные со здоровым образом жизни, стресс от следования им может сильнее навредить здоровью, чем их несоблюдение. К примеру, в качестве физической активности могут быть полезны прогулки. Однако если вы не хотите гулять, то и заставлять себя не нужно.