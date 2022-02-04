Почему жить в небоскрёбе опасно для здоровья

Как утверждает врач, побыть в здании высотой не менее 100 метров несколько часов и даже месяцев — не опасно. А вот если жить там на постоянной основе, могут возникать проблемы.

Хомяков заявил, будто окна в небоскрёбах, как правило, не открываются, поэтому приток воздуха идет только по системе вентиляции. «Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — говорит он. Кроме того, во время поездок в скоростных лифтах у жителей небоскрёбов может закладывать уши из-за резкого перепада атмосферного давления.

Ещё Хомяков упомянул «низкочастотные инфразвуковые колебания», которые негативно сказываются на работе внутренних органов жителей высоток.

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