Почему зимой часто идёт кровь из носа и насколько это опасно

Ким объясняет частое кровотечение из носа зимой. Да, именно зимой, потому что перепады температуры и уровня влажности сильно влияют на слизистую оболочку, что приводит к высушиванию слизистой и последующему кровотечению.

Если уйти еще глубже, то на кровотечение из вашего носа влияет и атмосферное давление, которое меняется достаточно часто в зимнее время, что повреждает сосуды в носу, считает гематолог.

Ким считает, что в случае, когда кровоточивость носа учащается, первым делом стоит обратиться к ЛОРу. Он проведет осмотр слизистой носа и определит, в чем дело: в повреждении сосудов или же в искривлении перегородок, а если проблема не в этом, то надо идти к врачу-гематологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.