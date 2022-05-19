Почти Apple Watch, но за 2 тыс рублей: Realme представила бюджетные смарт-часы

Часы Realme Techlife Watch SZ100 имеют квадратный циферблат. Он оснащен 1,69-дюймовым цветным дисплеем (LCD) с разрешением 240 x 280 пикселей, 218 PPI и пиковой яркостью 530 нит. Пользователи могут настроить экран с помощью более 110 готовых часовых циферблатов. Также имеется поддержка настраиваемых циферблатов.

Аксессуар поставляется с 24 спортивными режимами. Среди них ходьба, бег на улице, езда на велосипеде, футбол, йога и танцы.

Помимо мониторинга сердечного ритма, устройство также поддерживает мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг температуры тела и мониторинг сна.

Другие функции включают управление музыкой, камерой, секундомер, таймер, будильник, погоду, поиск телефона и фонарик. К тому же часы имеют класс защиты от пыли и воды IP68 и способны проработать до 12 дней без подзарядки.

Цена Realme Techlife Watch SZ100 в Индии составляет $32. Старт продаж запланирован на 22 мая.