Подростка впервые госпитализировали с зависимостью от компьютерных игр

Как пишет издание «Известия», 15-летний подросток лежал в больнице два месяца. Он слишком увлекался игрой Fortnite. Сообщается, что проводил в ней по 20 часов в день. Из-за этого подросток перестал нормально ходить в школу, общаться в друзьями и даже пренебрегал гигиеной. Мальчика обследовал психиатр Матиас Реал-Лопес. Он заявил о сходстве симптомов у пациента с симптомами героиновых наркоманов.

Стоит понимать, что это исключительный случай. У мальчика, которого госпитализировали, также до этого умерла мама. Между тем исследования говорят, что игры могут приносить и пользу. Учёные из Оксфорда сообщили, что игроки в возрасте от 10 до 15 лет эмоционально более уравновешены, чем их сверстники.