Подтверждена одна из причин частой мигрени и высокого уровня сахара

Исследователи обнаружили гены, коррелирующие между собой, из-за которых многие страдающие мигренью и головной болью также борются с гликемическими нарушениями. Выводы были сделаны после того, как исследователи проанализировали геномы тысяч пациентов с мигренью, чтобы выяснить, можно ли выявить какие-либо генетические связи.

"Из девяти гликемических признаков, которые мы рассматривали, мы обнаружили значительную генетическую корреляцию быстрого инсулина и гликированного гемоглобина как с мигренью, так и с головной болью", - сказал Рафикул Ислам, один из авторов работы. "Мы также обнаружили регионы, содержащие генетические факторы риска, общие для мигрени и быстрых инсулинов, быстрых глюкоз и гликированного гемоглобина".

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